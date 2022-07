Marmolada, ricerche sospese: «Difficile trovare sopravvissuti dopo un evento del genere»

«Purtroppo con eventi del genere è difficile pensare di trovare dei sopravvissuti». Dal Soccorso Alpino hanno perso le speranze di trovare altre persone in vita. Finora sono 6 le vittime accertate (di cui però non sono ancora state rese note le generalità), 9 i feriti (2 molto gravi) e almeno una decina i dispersi, che a questo punto si andranno probabilmente ad aggiungere alle vittime. Due donne ferite sono state ricoverate a Trento, una 30enne di Como e una 26enne di Pergine (Trento), due stranieri ricoverati a Belluno, un altro è stato intubato a Treviso, uno a Bolzano e due a Cavalese.

La tragedia

Una formazione a guglia tipica dei ghiacciai è crollatA dalla sommità della Marmolada oggi 3 luglio attorno alle 13:30. La zona è molto frequentata e nelle ore successive alla tragedia vari filmati del crollo ripreso da escursionisti sono circolati sui social. Una coppia è scesa dalla cima appena 15 minuti prima del disastro. Oggi è stato raggiunto il record delle temperatura in vetta proprio nelle ore del disastro: la temperatura più alta di questa stagione, 10.3 gradi centigradi, è stata registrata alle ore 14, subito dopo il distacco del seracco.

Ricerche sospese

«Da un immediato sopralluogo - spiega il presidente del Soccorso alpino Maurizio Dellantonio - abbiamo capito che c’è un pericolo a monte del ghiacciaio in quanto la calotta di ghiaccio si è staccata, ma è rimasto un pezzetto in bilico, che non è un pezzetto piccolo. Parliamo di centinaia e centinaia di metri cubi di ghiaccio». Per questo al momento sono state sospese le ricerche di eventuali dispersi. «Tutta la parte slavinata di ghiaccio e roccia è stata monitorata a vista sia dall’alto, con i mezzi aerei, che dai lati - dice - Dunque riteniamo che, se non subentrano indicazioni certe di eventuali dispersi, perché al momento certezza non ce n’è, noi dobbiamo fermarci finché non mettiamo in sicurezza la zona, cioè fin quando quel pezzetto non cade o non lo facciamo cadere»