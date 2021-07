Non indossa la mascherina, autista del bus lo riprende e viene aggredito

L’autista dell’autobus gli ha chiesto di indossare la mascherina correttamente: l’uomo lo ha aggredito. E poi ha aggredito anche i carabinieri.

L’arresto

Martedì 13 luglio un 45enne nigeriano di Cadoneghe, pregiudicato, si trovava su un autobus di linea. L’autista, vedendo che l’uomo non indossava correttamente la mascherina, lo ha richiamato. Il 45enne si è dimostrato aggressivo, al punto che il dipendente di Busitalia ha dovuto chiedere aiuto alla polizia locale ma non c’era verso di calmarlo. Così i vigili hanno chiamato i carabinieri: alla loro vista il 45enne ha cercato di scappare spintonando uno dei militari, ma non ci è riuscito. Bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo in tribunale.