Tampona un ciclista e fugge: identificato e denunciato il "pirata"

Pirata della strada, 54 anni impiegato di San Pietro Viminario, identificato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso. I fatti si sono consumati a fine 2023 attorno all'ora di pranzo in una zona periferica di Maserà. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori dell'Arma, un'automobilista avrebbe tamponato violentemente un uomo in sella ad una bicicletta elettrica. Invece di fermarsi e accertarsi delle condizioni del ferito, l'automobilista ha ingranato la marcia facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, un marocchino di 35 anni che stava andando a lavorare, nell'occasione se l'è cavata con lievi contusioni.

Le indagini

I militari del Radiomobile di Abano, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno subito effettuato gli accertamenti e grazie ad un pezzo del fendinebbia trovato sull'asfalto perso dall'auto pirata, sono risaliti a marca e modello dell’auto che si è data a precipitosa fuga. Visionate le immagini delle telecamere presenti sulla strada sono risaliti alla targa del veicolo corrispondente e di conseguenza al suo proprietario. Il sospettato ieri 21 febbraio è stato raggiunto al lavoro dai militari che ispezionata rapidamente l’auto hanno accertato che presentava il danneggiamento del fanale riconducibile all'incidente. Il conducente, dopo aver tentato inutilmente di negare qualsiasi addebito, ha ammesso di avere urtato il ciclista. Portato in caserma, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso.