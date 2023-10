Carenze su più fronti, chiuso un laboratorio tessile

Ieri 10 ottobre gli agenti della polizia amministrativa della Questura unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dello Spisal - Ulss.6 di Padova, hanno proceduto al controllo amministrativo di due ditte di confezionamento di capi di abbigliamento in via Mattei a Maserà, operanti in due capannoni attigui. All’interno delle due ditte, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Padova ed autorizzate a svolgere l’attività, gli agenti hanno identificato e svolto accertamenti su un totale di 25 persone, tra cui i titolari dell’impresa, 11 cinesi e 12 bengalesi, intenti a lavorare in postazioni dotate di macchina da cucire elettrica, 7 di loro con precedenti a carico.

L'esito dell'attività

Ognuno ha effettuato verifiche in relazione alle proprie specifiche competenze, lo Spisal per la sicurezza del luogo di lavoro e l’Ispettorato del Lavoro per la posizione lavorativa dei presenti. Sono emerse alcune irregolarità: in particolare delle carenze in materia di sicurezza sulle macchine da cucire prive del blocco salva dita, per cui è prevista una sanzione 1.900 euro. E' stata riscontrata anche l’irregolarità sul territorio italiano di 3 bengalesi per cui è prevista una sanzione di 2.500 euro per ognuno di loro. Contestata anche la promiscuità lavorativa con multa di 1.600 euro. La Squadra Amministrativa ha rilevato la mancanza del cartello di divieto di fumo che prevede una sanzione di 440euro. Per una delle due ditte è scattata la sospensione dell’attività lavorativa.