Fiamme dal cofano, il conducente scende al volo e si salva

Momenti di paura, ma per fortuna nessun ferito. Nella tarda mattinata di sabato 4 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 30 e l’incrocio con via Lion a Maserà per l’incendio di un’auto a gpl: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente stava percorrendo la strada, quando ha notato che qualcosa non andava è sceso per controllare, mentre sono divampate le fiamme.

I soccorsi

I pompieri arrivati da Abano Terme con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme dell’auto andata gravemente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio delle squadra intervenuta. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività di messa in sicurezza. Nessun altro mezzo presente in zona è stato intaccato dalle fiamme.