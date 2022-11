Altre due top car smembrate dalla "banda del cruscotto"

Anche il comune di Maserà di Padova entra nella cerchia di quei territori della provincia di Padova presi di mira dai ladri della banda dei "pezzi di ricambio". Nella notte tra il 9 e il 10 novembre i malviventi hanno smembrato due auto. Maserà si aggiunge ai casi avvenuti a Noventa Padovana, Vigonza, Cadoneghe, Albignasego e Abano.

I fatti

In via Zane i ladri hanno preso di mira una Mercedes Glc, un via Mandic lo stesso trattamento è toccato ad una Bmw. Come spesso accade, nessuno si è accorto di nulla e i "chirurghi" del furto hanno estratto dagli abitacoli tutte le componentistiche elettroniche e meccaniche di valore che andranno ad impolpare il sempre florido mercato della ricettazione.

Indagini

Sul doppio episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Abano sotto la supervisione del Comando provinciale. Si tratta degli ultimi due episodi di una lunga serie di furti che da settembre ad ora ha provato danni per migliaia di euro. Soltanto il bottino dei due colpi di Maserà, supera i 40mila euro.