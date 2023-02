Locale frequentato da pregiudicati: arriva la sospensione

Pregiudicati, persone che frequentano il locale e potrebbero creare allarme sociale o comunque problematiche di sicurezza di una certa gravità. Con questi presupposti ieri mattina, 13 febbraio, i carabinieri della stazione di Albignasego hanno notificato alla titolare del bar di piazza del Donatore di Maserà di Padova il provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale, l'ex articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, emesso dal questore di Padova a seguito della richiesta inoltrata dai militari dell'Arma. Il locale, come da ordinanza, non potrà più somministrare alimenti e bevande per i prossimi 15 giorni.

Le motivazioni

Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli episodi di degrado sociale che sono stati registrati già dallo scorso dicembre 2022 quando, a seguito delle numerose segnalazioni al centralino del 112 da parte di cittadini della zona i carabinieri hanno accertato come il bar di piazza del Donatore fosse punto di ritrovo di nullafacenti, pluripregiudicati, gruppi di giovani minorenni intenti bivaccare, ma anche luogo dedito a risse. Insomma un sito che stava di fatto turbando l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini. I controlli, effettuati a seguito delle segnalazioni e gli interventi eseguiti a causa di diversi episodi di risse e liti avvenute all’interno del bar e protrattesi anche nelle immediate vicinanze del locale, hanno dimostrato che tale esercizio pubblico era frequentato con abitualità da persone pericolose pregiudicate, con precedenti penali e di polizia, nullafacenti, dediti al malaffare, spesso trovati in stato di ebrezza alcolica, che sono venuti alle mani all’interno del locale. Uno di questi è stato allontanato per 2 anni con il Daspo Willy. In altre occasioni i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in quanto erano stati segnalati degli adolescenti che disturbavano all’interno del bar e che, dopo essersi trovati all’interno dello stesso, senza alcun motivo, iniziavano ad insultarsi e minacciarsi.