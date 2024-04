Spacca la faccia alla moglie, ma la vittima non lo denuncia

Un film che si ripete con scadenza impressionante. Ancora una donna vittima di botte e umiliazioni da parte del compagno. Fatto ancor più grave, nonostante il volto tumefatto e le lacrime agli occhi la vittima ha preferito non denunciarlo. Volto noto alle forze dell'ordine lunedì sera 22 aprile ha picchiato la moglie alla presenza dei figli minori. La donna è riuscita a chiamare il 112 e a mettersi in salvo. Pare non fosse la prima volta. E' successo tutto a Maserà di Padova. Coinvolti un uomo egiziano di 40 anni e la moglie italiana di 40 anni.

La vicenda

I fatti si sono verificati nel corso della serata del 22 aprile a Maserà di Padova, quando è giunta tramite la linea 112 una richiesta di aiuto da parte di una 48enne italiana la quale ha segnato di essere stata percossa per futili motivi dal proprio marito alla presenza dei figli minori. I militari prontamente arrivati sul luogo della segnalazione hanno notato sulla donna evidenti segni di una recente colluttazione. Quest'ultima si è rifiutata di sottoporsi a cure mediche e sporgere denuncia.​ L’uomo che ha tentato di intralciare l’operato dei carabinieri, si è già reso protagonista in passato di episodi simili. Per questo motivo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria cui dovrà rispondere dei fatti contestati.