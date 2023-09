Anziano rapinato a casa da due finti tecnici del gas

Gettato a terra e rapinato di tutti i suoi preziosi. Stiamo parlando, tra contante e monili in oro, di un bottino di diverse decine di migliaia di euro. L'episodio è avvenuto ieri 22 settembre alle 11 in via Matteotti a casa di un uomo di 77 anni. La tecnica utilizzata è ormai un classico. I banditi si sono spacciati come finti tecnici del gas, riferendo all'ignaro cittadino di una perdita importante che necessitava un sopralluogo all'interno delle sue mura.

L'imboscata

Una volta conquistata la fiducia dell'anziano, i malviventi gli hanno detto che i suoi soldi e i suoi gioielli potevano essere contaminati. Era necessario mettere tutto in frigorifero per un'opera di bonifica. Un po' titubante, ma l'anziano ha eseguito. Quando si è reso conto che probabilmente quelle due persone a casa sua potessero essere dei criminali e non due professionisti, è stato scaraventato a terra. A quel punto, il bottino è stato arraffato e la coppia è fuggita facendo perdere le proprie tracce. La vittima seppur contuso, non ha necessitato delle cure dell'ospedale.

Le indagini

Sulle tracce dei due banditi si sono subito messi i carabinieri della Compagnia di Abano. Le ricerche al momento non hanno dato alcun esito. Obiettivo degli investigatori dell'Arma è quello di intercettarli il prima possibile, dato che è forte il rischio che i due possano tornare a colpire a stretto giro. La truffa finita in rapina di Maserà è soltanto l'ultimo di una lunga serie di episodi speculari che vedono sempre gli anziani nel ruolo di vittime. Questo accade nonostante gli incontri formativi organizzati dalle forze dell'ordine per contrastare questo fenomeno vengano ripetuti in maniera sempre più frequente.