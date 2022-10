Riforniva di droga gli assuntori della Bassa: quarantenne è stato arresto

Spacciatore arrestato a Masi al termine di un indagine cominciata lo scorso luglio. Nei guai è finito un uomo di 40 anni originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Processato ieri, 11 ottobre in tribunale a Rovigo, il giudice Angelo Risi ha convalidato l'arresto con la misura restrittiva degli arresti domiciliari per l'indagato in attesa dell'udienza che è stata rinviata al 20 ottobre.

I fatti

All'attività lunedì mattina 10 ottobre, hanno preso parte i carabinieri della Compagnia di Este, con l'ausilio dell'Unità cinofila di Torreglia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo attraverso il pubblico ministero Sabrina Duò, sono partite lo scorso luglio a seguito del rinvenimento di un modico quantitativo di hashish sequestrato dall'Arma in tutta la zona di Este, che aveva portato alla segnalazione alla Prefettura di alcuni giovani assuntori. Scavando negli ambienti dello spaccio gli investigatori hanno ipotizzato che il "giro" vedesse proprio nel marocchino quarantenne il fornitore. Dopo aver messo al corrente l'autorità giudiziaria di questa possibilità, il 10 ottobre è arrivato il nullaosta per una perquisizione domiciliare a casa del sospettato. Ebbene, i carabinieri hanno rinvenuto 220 grammi di hashish e marijuana suddivisi in otto involucri, materiale per il confezionamento delle singole dosi e 700 euro in contanti probabile provento di attività illecita. Il tutto è stato sequestrato e per il nordafricano sono scattate le manette.