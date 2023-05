Ventiquattro ore di pioggia: danni e disagi nella Bassa

Ventiquattro ore "no stop" di pioggia, che in alcuni momenti è scesa anche in maniera copiosa, a cavallo tra il 10 e l'11 maggio hanno anche creato alcuni problemi in provincia di Padova. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a più interventi. Non si sono registrati feriti, ma in alcune zone del padovano, soprattutto nella Bassa, i danni sono rilevanti. Già oggi, 11 maggio la situazione meteo dovrebbe stabilizzarsi e i disagi da maltempo dovrebbero a poco a poco rientrare nei ranghi.

Il punto

Tra i comuni più colpiti dal fortunale si evidenziano i comuni di Masi e Castelbaldo dove strade e aree verdi in più situazioni sono finiti sotto acqua con disagi alla viabilità e negli spostamenti. Non si segnalano incidenti stradali, ma in più aree di questo territorio si è proceduto a passo d'uomo soprattutto ieri sera 10 maggio per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro. In alcune situazioni la forza dell'acqua è entrata anche in alcune abitazioni con un livello che ha raggiunto i 5 centimetri massimi. Già nella giornata odierna, con le operazioni di bonifica, sarà possibile fare una prima stima dei danni. Fondamentale per tamponare l'emergenza, oltre al prezioso intervento dei pompieri è stata anche l'attività dei volontari della Protezione civile che ha risposto presente alla chiamata delle singole amministrazioni comunali. Di fatto non c'è stato alcun fiume o canale che ha tracimato. I danni sono stati provocati dalla rete fognaria che non è riuscita ad assorbire tutta la pioggia caduta, anche a causa delle foglie e delle ramaglie che hanno intasato i tombini. Lievi danni sono stati registrati anche a Montegrotto Terme dove in via Manzoni un albero ad alto fusto è crollato a terra. Fortuna ha voluto che non vi fossero auto o pedoni in zona. Sulla città a Padova la situazione è confortante. Qualche intervento del personale del 115 è servito esclusivamente per rimuovere qualche ramo caduto in strada.