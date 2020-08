Masi: perdita di Gpl, spettacolare intervento dei vigili del fuoco

Sono terminate poco prima dell’alba di domenica 9 agosto le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di una perdita di gas GPL da un bombolone di 1000 litri a servizio di un’abitazione di Via Vittorio Veneto a Masi (PD).

L’intervento è iniziato alle 22 di sabato, quando la squadra dei pompieri di Este ha appurato la perdita di gas da una valvola del serbatoio. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i colleghi del nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre, i quali constatato l’impossibilita di arresto del gas, hanno proceduto bruciando il gas residuo in candela. Operazioni che sono andate avanti tutta la notte fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo e del bombolone.