Centralina elettrica allagata: evacuate le famiglie

Le conseguenze del maltempo si sono vissute anche a Massanzago dove oggi 17 maggio alle 13 è stata ordinata l'evacuazione di una decina di famiglie residenti in via Rinaldi. Durante un sopralluogo è emerso che una centralina elettrica era stata invasa da un metro d'acqua. Il pericolo maggiore è dettato dal fatto che non è andata via la corrente, dunque, chiunque fosse passato nelle vicinanze sarebbe potuto rimanere fulminato.

Evacuazione e disagi

E' stato quindi imposto alle famiglie che vivono nella zona di allontanarsi. Stesso discorso anche per le forze dell'ordine che hanno dovuto abbandonare l'area per non rischiare conseguenze alla propria integrità fisica. In un secondo momento per iniziare le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario togliere l'energia elettrica che di fatto ha interessato tutta Massanzago. Non è possibile al momento sapere a che ora il danno verrà sistemato e la situazione possa tornare alla normalità. Anche questo inconveniente non da poco, naturalmente, è una conseguenza del maltempo che ha messo in ginocchio la provincia di Padova.