Piccoli "Rambo" in divisa pronti ad affrontare qualsiasi emergenza

Tre giorni di addestramento tecnico-operativo per la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. L’iniziativa si è tenuta questa settimana dal 15 al 17 marzo presso il nuovo polo di formazione realizzato a San Dono di Massanzago, negli spazi dell'ex scuola elementare. Il primo giorno nell'aula didattica gli agenti, sotto la guida di un esperto istruttore di tecniche operative, hanno effettuato una analisi dei rischi e delle possibili soluzioni operative per diversi scenari di intervento. Il confronto formativo internazionale, il know how operativo, lo studio delle casistiche e delle sentenze in materia, l’analisi dei protocolli di altre Forze dell’Ordine hanno consentito agli agenti di imparare diverse procedure di primo intervento per le situazioni più complesse o rischiose. Nel secondo e terzo giorno l'attività si è spostata in palestra, incentrata sulle tecniche di intervento per i Trattamenti Sanitari Obbligatori dove le Polizie Locali svolgono oggi un ruolo importante e allo stesso tempo estremamente delicato. In questi interventi, che hanno come fine la tutela della salute di un paziente psichiatrico, sempre più spesso gli operatori si trovano ad operare in un contesto di disagio che può coinvolgere anche la sicurezza pubblica, rendendo necessario a volte il ricorso alla contenzione o coercizione fisica per salvaguardare l’incolumità del paziente, del personale medico, delle altre persone presenti e degli stessi operatori. Gli agenti hanno così imparato a sfruttare al meglio i materiali e gli strumenti in dotazione, come scudi di protezione anti taglio e caschi, al fine di immobilizzare e soprattutto rendere inermi i soggetti particolarmente aggressivi.

Il commento

«In questi ultimi anni – spiega il comandante Antonio Paolocci – abbiamo prestato particolare attenzione all'aggiornamento e alla formazione del nostro personale, predisponendo un ricco programma di corsi sia teorici che pratici per accrescere le competenze tecniche e professionali dei nostri operatori. Particolare attenzione abbiamo rivolto però anche alle competenze relazionali e comportamentali, che caratterizzano il modo in cui ci si pone nel contesto lavorativo. Il polo formativo creato a San Dono a Massanzago si è rilevato un piccolo gioiello, disponendo degli spazi necessari e di dotazioni tecnologiche all'avanguardia per permettere una attività formativa in sicurezza e di massima qualità, ottenendo l'apprezzamento convinto anche dei docenti provenienti da realtà ben più consolidate e organizzate».