Fugge all'alt della pattuglia, bloccato dopo un lungo inseguimento: era ubriaco

Quando ha visto la pattuglia della Polizia locale della Federazione che gli imponeva l'alt, invece di fermarsi, ha ingranato la marcia ed è fuggito. Dopo qualche chilometro di inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. Dopo essere stato identificato è risultato ubriaco. Nella tarda serata di sabato 20 giugno una pattuglia ha intercettato un 48enne albanese alla guida di un’auto Ford Focus lungo via Roma a Massanzago. Lo straniero è risultato positivo con un tasso di 1,18 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. L'albanese è stato fotosegnalato dagli agenti del comandante Antonio Paolocci e a suo carico sono così emersi anche diversi altri precedenti penali.

Weekend di controlli

Le pattuglie messe in campo nel fine settimana hanno controllato anche alcuni bar segnalati per il disturbo creato dagli avventori, oltre a giardini pubblici, quartieri residenziali e zone commerciali. Decine le sanzioni accertate in materia di sicurezza stradale, dalla omessa revisione periodica degli autoveicoli accertata con l'ausilio dei sistemi di lettura targhe TargaSystem, al mancato rispetto dei limiti di velocità, ai sorpassi pericolosi con linea continua, ai motorini truccati. «Questi controlli – spiega il comandante Antonio Paolocci – continueranno per tutta l'estate, con diverse pattuglie in strada fino oltre a mezzanotte. In questi giorni sono

entrati in servizio anche alcuni nuovi agenti, che sono andati a sostituire personale andato in pensione o trasferitosi per motivi personali. Le pattuglie si concentreranno in servizi di polizia stradale e di sicurezza urbana, in sinergia con le altre forze dell'ordine, su tutti i 10 comuni della Federazione».