Operaio di 55 anni morto in un cantiere edile, indagini in corso

Un operaio di 55 anni, M.B. residente nell'alta padovana oggi 11 luglio 2022 alle 11,30 mentre stava lavorando in un cantiere edile in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago, per cause ora al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spisal è stramazzato al suolo dopo essere stato colpito da un oggetto sospeso ad una gru. Immediato l'allarme ai soccorritori. Sul posto è giunto l'elisoccorso del Suem 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. L'area è stata sequestrata ed ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Da un primo riscontro non ci sarebbero testimoni. Sconcerto nella piccola frazione di Zeminiana per l'ennesima tragica morte sul lavoro che sta caratterizzando su scala nazionale questa metà d'estate. Dalle prime verifiche pare che l'infortunio sia stato generato dallo strappo del cavo d'acciaio di una gru. La vittima è caduto a terra da un'altezza di circa dieci metri e per lui non c'è stato nulla da fare.