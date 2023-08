Truffano un'anziana e fuggono: inseguimento folle a oltre 100 chilometri orari, poi la resa

Venti chilometri di fuga ad oltre 100 chilometri orari, poi la resa. Pomeriggio ad alta tensione tra Massanzago e Scorzè. Ha assistito in diretta alla truffa dello specchietto, ha chiamato i carabinieri che alla fine hanno acciuffato i colpevoli. Un esercente di Massanzago sentito il trambusto davanti al suo locale, ieri 22 agosto è uscito in strada e ha visto una donna anziana che ha consegnato dei soldi ad un ragazzo, che frettolosamente è risalito in auto e si è allontanato. Pensando che fosse il nipote della signora, il commerciante è rientrato nel suo locale, ma l’anziana subito dopo lo ha avvisato di essere stata truffata. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

L'intervento

Nell’immediatezza la centrale operativa dei carabinieri ha diramato le ricerche di una Volkswagen Golf bianca con gli autori della truffa a bordo che poco dopo è stata intercettata da un'autoradio del Radiomobile di Cittadella. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che si è protratto per circa 20 chilometri. Con la collaborazione di altre pattuglie allertate tra cui quella della stazione di Scorzè (Venezia), la Golf è stata costretta ad accostare proprio nel territorio veneziano. La coppia, una ragazza ed un ragazzo entrambi di 21 anni residenti a Noto (Salerno), di origine nomade, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso ancora della somma di 55 euro, denaro consegnato dalla vittima che nel frattempo si è recata in caserma a formalizzare la denuncia. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità veneziana e dovranno rispondere dei reati di truffa in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.