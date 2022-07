Mattarella: «Marmolada simbolo dell'emergenza climatica non governata»

«La tragedia della Marmolada è un evento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta comportando in tante parti del mondo». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con il presidente del Mozambico. I mutamenti climatici, ha proseguito, «sono fenomeni che nessun Paese può affrontare da solo». Sul clima, «serve una piena collaborazione di tutti, senza la quale il fenomeno non può essere governato». Mentre ancora si cercano i corpi dei dispersi sul massiccio più alto delle Dolomiti, e le speranze sembrano sempre più deboli col passare del tempo, il Capo dello Stato parla della tragedia del Trentino chiedendo uno sforzo condiviso («Ci sono Paesi che non si impegnano, occorre richiamare tutti ad assumere impegni ulteriori») poi tocca anche altri temi di politica ed economia internazionale: «Con il presidente del Mozambico – dice Mattarella – abbiamo parlato del terrorismo, dell'impegno per contrastarlo, pensando alle vittime e all'impoverimento che provoca, all'impedimento allo sviluppo e al danno al futuro dei giovani». Il capo dello Stato ha assicurato in particolare «l'impegno attivo e concreto dell'Italia come Paese e dentro l'Unione europea per sostenere il Mozambico su un fronte così importante che riguarda la serenità della convivenza e che è patrimonio comune del mondo».