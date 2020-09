Mattarella apre l’anno scolastico: «Si riparte a pieno ritmo proprio come ha fatto Vo’»

L’emozione da parte dei presenti è stata tangibile e nessuno si sarebbe mai immaginato di ricevere una visita del genere. Ad essere accolto tra gli applausi è stato il Presidente Sergio Mattarella che quest’anno ha scelto Vo’ per dare il via all’anno scolastico. Come è noto, non è una scelta fatta a caso. I terribili fatti di febbraio hanno fatto conoscere a tutta Italia la cittadina dei Colli, che ora proprio il Capo dello Stato gli regala una nuova connotazione, quella della rinascita, della ripartenza.

Un momento unico e indelebile

Così riparte il nuovo anno scolastico e la festa organizzata alla primaria "G. Negri" restituisce una sorta di speranza. I bambini delle scuole del posto e di Lozzo Atestino sventolano le bandiere dell’Italia e cantano l’inno nazionale, in una sorta di istante catartico e unico. Quello che certo è che ricorderanno ancora e ancora questa giornata. Unico poi il momento d’incontro con il capo di Stato: «Oggi è un giorno importante!».

Le parole del Presidente Sergio Mattarella

«Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva. Oggi è un giorno importante! L'inaugurazione dell'anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva. Ripartire da Vo' Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l'intero Paese. Così come qui a Vo' la vita, dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia. I mesi del lockdown sono stati duri per tutti, ma a subire le conseguenze più pesanti sono stati gli studenti con disabilità. Per tanti di loro le rinunce hanno avuto un costo altissimo, a volte non sopportabile. Di queste sofferenze si son fatte carico le famiglie. Nella ripartenza della scuola l'attenzione a questi studenti dovrà essere inderogabile, a cominciare dall'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Questo periodo ha sottolineato, con grande evidenza, l'urgenza e la necessità assoluta di disporre della banda larga ovunque nel nostro Paese. La didattica a distanza è stata una grande sfida, a cui non eravamo preparati, ma che ci ha fornito strumenti utili per il futuro. La diffusione dello strumento digitale rappresenta un'opportunità che non va dismessa, ma coltivata e inclusa nella didattica e nei processi formativi».

Il discoro in piazza a Vo'

