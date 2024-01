Morto due mesi fa in Messico, le ceneri di Garbisi ancora bloccate a Playa del Carmen

E' morto da più di due mesi, ma le ceneri di Matteo Garbisi sono ancora in Messico. Il 45enne padovano era deceduto per un infarto lo scorso 11 novembre a Playa del Carmen, dove viveva ormai da 4 anni. Di lui per circa 40 giorni non c'è stata traccia, finché un amico non lo ha ritrovato direttamente in obitorio pochi giorni prima di Natale. Solo un mese dopo quindi la famiglia ha saputo del suo decesso. La mamma ha poi raccontato di alcuni problemi di salute, tant'è che più volte aveva provato a convincerlo a tornare in Italia per curarsi. Stembre che stesse tornando dalla farmacia quando si è sentito male, appoggiandosi al cancello di un’abitazione prima di morire.

Il ritorno

Ora però Garbisi è ancora trattenuto in Messico perché mancando degli atti a cui deve provvedere il Comune di Playa del Carmen e l’Ambasciata. Se tutto dovesse essere pronto nelle prossime ore, già domani 16 gennaio potrebbe essere organizzato il rimpatrio con l’aereo. Una volta che le ceneri faranno ritorno in Italia e poi a Padova, la famiglia potrà finalmente organizzare il funerale di Matteo, che con ogni probabilità verrà celebrato un sabato nella chiesa della Sacra Famiglia.







Subito sono stati attivati l’Interpol e la polizia messicana, oltre ad ambasciata e consolato. Sono stati anche setacciati gli ospedali della zona, ma nulla. La famiglia, nonostante le continue telefonate ad ambasciata e consolato in Messico, non ha più avuto notizie. Per ritrovare il corpo di Matteo in un obitorio sono stati necessari 40 giorni.