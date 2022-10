A Mattino 5 la sorella di Mattia Caruso: «Era lui a subire violenza, anche psicologica»

Mattino 5, il programma della rete ammiraglia di Mediaset che va in onda ogni giorno dalle 8 alle 10, dove si spazia dall’attualità alla cronaca, al gossip, alla moda e la salute, è tornato ad occuparsi del caso dell’omicidio di Mattia Caruso.

Famigliari

Nell’ultima parte di trasmissione infatti, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si è collegato con Padova dove è stata mostrata un'intervista al fratello della vittima, Rosario, e alla sorella, Rosalinda. I due sono stati intercettati dalla troupe di Mediaset ad Albignasego ed è stato chiesto loro del rapporto tra il fratello e Valentina Boscaro, rea confessa dell’omicidio dopo che per quattro giorni aveva dato versioni molto contraddittorie e negato ogni addebito.

Autopsia

Mattia Caruso ha perso la vita poco dopo la mezzanotte di lunedì 26 settembre, morte causata da una coltellata al petto di rara precisione. L’autopsia ha chiarito che il colpo fatale inferto è l’unico segno sul corpo del trentunenne. Questo farebbe intuire che non sarebbe stato colpito durante una colluttazione ma che Mattia Caruso sarebbe stato colto di sorpresa. Anche in questo caso la perizia cozzerebbe con quanto invece dichiarato da Valentina Boscaro.

Fratelli

Il fratello Rosario: «Io mio fratello l’ho cresciuto, ma negli ultimi tempi era molto distante. Viveva solo per lei». La sorella Melinda: «Si sono dette tante bugie, lui non era violento ma il contrario. Era lui a subire violenza, anche psicologica. Non c’è nulla che possa giustificare quello che lei ha fatto. Lei deve rispondere di quello che ha fatto».