Maurizio Ferrara promosso ai vertici nazionali del sindacato Fsp polizia

Maurizio Ferrara, vicequestore della polizia di Stato, è stato promosso a coordinatore nazionale dirigenti e direttivi del sindacato Fsp polizia. Era segretario regionale vicario.

La promozione

Lunedì 25 ottobre è arrivata la comunicazione: Ferrara è il primo dirigente padovano a salire i vertici del sindacato assumendo una posizione di rilievo nazionale. Avrà il compito di seguire l’aspetto normativo che regola la carriera dei funzionari e dei dirigenti, proponendo anche suggerimenti per migliorare le condizioni di lavoro. Veneziano di origine, classe 1957, dal 2014 Maurizio Ferrara ha già ricoperto numerosi incarichi per conto delle segreteria nazionale di Fsp. «Una nomina che non solo premia competenza, conoscenza, impegno sindacale, ma anche coerenza intellettuale, gratuità e dedizione nella consapevole responsabilità di essere riferimento, serio ed equilibrato, su temi sensibili e strategici per le sorti di fsp polizia e, lo voglio dire, anche dell’intera comunità di uomini e delle donne che compongono Fsp polizia Padova» ha detto Luca Capalbo, segretario provinciale Fsp polizia Padova.