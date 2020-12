Viaggia con una mazza da baseball in auto, denunciato per porto illegale di strumenti atti a offendere

In macchina teneva una lunga mazza da baseball, ma non era un giocatore. E non ha potuto scampare la denuncia per porto illegale di oggetti atti a offendere.

Il fatto

Nella serata di martedì 29 dicembre i carabinieri di Cittadella stavano effettuando un controllo sulle strade e hanno fermato una macchina. A bordo c’era un 58enne con precedenti e, ad un primo sguardo, i carabinieri hanno notato una mazza da baseball di 73 centimetri. L’uomo non è riuscito a dare una motivazione adeguata per il possesso della mazza, così è stato denunciato.