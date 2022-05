Medici in strada, l'iniziativa nella giornata mondiale contro l'Ipertensione

L’iniziativa consiste nell’erogazione di prestazioni sanitarie (specialistiche e non) rivolta, in modo particolare, a tutti i cittadini, offrendo loro un’occasione priva di costi, accogliendoli per una visita in un camper attrezzato. È un servizio di volontariato continuativo e gratuito realizzato da un’Associazione composta da medici, infermieri e cittadini di buona volontà. Tra gli ottanta volontari anche sessanta medici