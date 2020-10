Medici volontari con due camper nei quartieri per assistere e informare i cittadini

Le associazioni del Tavolo Salute Sport e Benessere di Padova capitale europea del volontariato 2020, sabato 10 ottobre inaugureranno il “Tour della salute!” sul Liston, davanti al municipio. Due camper dalle 10 a mezzogiorno saranno a disposizione dei cittadini per informare sulle attività associative, conoscere bisogni e offrire servizi alla cittadinanza. Nel mese di ottobre i camper saranno presenti, ogni fine settimana, in luoghi diversi della città. Il servizio sarà attivo fino al 30 giugno 2021 e parteciperà al progetto "Padova città amica del volontariato”.

Volontari

I volontari e le volontarie che offriranno il servizio gratuitamente, saranno ospitati nei due camper messi a disposizione dall’associazione Medici in Strada Città di Padova e da Croce Rossa Italiana Comitato di Selvazzano Dentro. I camper "vestiti" con i colori ed i loghi di Padova capitale europea del volontariato 2020, saranno poi in tutti i quartieri della città: feste e mercati saranno occasione per incontrare le persone e fare informazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Associazionismo

«Sabato sarà la prima volta che usciamo. Dovevamo farlo a febbraio ma la pandemia non ci ha consentito di attuare il programma ma ora si riparte con le stesse associazioni che avevano dato l’adesione - spiega Carmelo Lobello, presidente dell’associazione Medici di Strada Padova - Sono 18 le associazioni che hanno per ora aderito, ma altre si stanno aggiungendo e potremo consegnare le brochure delle 66 associazioni che fanno parte del nostro Tavolo. Grazie ai camper daremo tutte le informazioni utili per far conoscere sia le associazioni che i servizi per i cittadini. In questo periodo di chiusura abbiamo vissuto “il giubileo del volontariato”: mai abbiamo lavorato tanto insieme e mai abbiamo avuto riconosciuto l’impegno come in questo momento. Padova Capitale europea del volontariato 2020 è riuscita in un intento speciale: ha costruito un condominio di associazioni. Ora non siamo più piccole casette sparse per il territorio, ma lavoriamo insieme nelle parti comuni senza perdere l’identità. È un regalo che ci ha fatto questo progetto: stiamo diventando amici e troviamo maggiori risposte da dare» compreso il lavoro sul territorio del Tour della salute!».