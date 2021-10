Giovane medico si accascia e muore mentre fa jogging a 50 metri da casa

Ha avuto un malore mentre facendo jogging a 50 metri da casa. Un malore che purtroppo gli è stato fatale. Il giovane medico Filippo Morando, di appena 37 anni, è morto ieri 16 ottobre a Camposampiero nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Chi era

Nonostante da Padova si sia alzato l’elicottero, i medici giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Morando lavorava da tre anni nello staff del dottor Natalino Simioni, direttore dell’unità operativa semplice di Diabetologia dell’ospedale di Cittadella, ed era stato in prima linea nella lotta al Covid 19. Lascia la giovane moglie Chiara, anche lei medico, e due bambini di uno e tre anni.

Il cordoglio

Medici e infermieri dell’Usl si sono stretti al dolore della famiglia: «Abbiamo perso un medico “ideale”, come è stato definito da chi lavorava al suo fianco – scrive l’Usl in una nota - ed era riconosciuto come il collega che tutti vorrebbero avere: si distingueva per umanità esemplare e disponibilità costante, era un uomo di profonda cultura e scrupolosa formazione. Da tre anni prestava servizio nella nostra Usl dove ha lavorato sino a pochi giorni fa in prima linea nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19. La notizia della sua scomparsa ci lascia sgomenti, l’ Usl 6 Euganea esprime le più sincere condoglianze alla moglie, a tutti i familiari e a quanti hanno avuto il pregio di conoscerlo».