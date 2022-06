Mamma di 49 anni uccisa da un melanoma: ha lottato con dignità fino all'ultimo giorno di vita

Dolore rabbia e sconforto a Loreggia per la morte di Alessandra Mason, 49 anni, portata via per sempre da un melanoma che non le ha dato scampo. La vittima lascia nello strazio il marito, due figli piccoli e tutti coloro che in questi anni hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane e professionali. Le esequie sono programmate in parrocchia a Loreggia per martedì 21 giugno alle 15,30. Amante della lettura, ha sempre dedicato la sua vita alla famiglia e all'amore per il prossimo. Ha lavorato per diversi anni come impiegata al Corriere del Veneto di Padova. Non amava farsi commiserare. Viveva la malattia con la massima dignità. Di lei resta ora il ricordo per quello che è stata in grado di donare al prossimo. La malattia che sembrava essere scomparsa, è tornata a farsi viva nell'ultimo anno in maniera ancora più aggressiva e questa volta le residue forze di Alessandra non hanno resistito. Al funerale prevista una folla di fedeli per l'ultimo saluto.