Picchiava madre e sorella, arrestato dai carabinieri mentre le colpiva con calci e pugni

Picchiava la sorella e la madre, un uomo di 49 anni è stato arrestato per maltrattamenti. I fatti si sono svolti nel comune di Piove di Sacco, dove dopo una chiamata al 112 i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, cogliendo in flagranza di reato il 49 enne mentre colpiva con calci e pugni le due donne. Ma l’uomo non si è fermato lì, aggredendo i militari dell’Arma intervenuti sul posto. Il 49 enne, convivente con la sorella e la madre, è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Le due donne sono invece state soccorse dal personale sanitario e trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale di Piove si Sacco per accertamenti medici.