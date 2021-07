Il ricordo alla Basilica del Santo del generale Vitale, al fianco degli orfani dell'Arma

Una messa solenne per ricordare il generale Cesare Vitale, già presidente dell’Opera nazionale assistenza orfani militari Arma dei carabinieri (Onaomac), è stata celebrata alla Basilica del Santo.

La messa

Si è tenuta nel pomeriggio di martedì 6 luglio ed è stata officiata da don Corrado Tombolan, cappellano militare della legione carabinieri Veneto. Il ricordo è stato organizzato dall’Arma e dal Lions Club Padova Certosa in memoria del generale Vitale scomparso lo scorso 26 aprile. Un operato, il suo, sempre caratterizzato da grande umanità e generosità come dimostra l’impegno per l’Onaomac, che assite gli orfani dei carabinieri fino al conseguimento della laurea o a vita se si tratta di giovani con disabilità. Erano presenti il comandante interregionale generale Antonio Paparella, il comandante della legione Veneto generale di divisione Fabrizio Parrulli, una rappresentanza dell’Arma in servizio e degli orfani dei carabinieri, oltre al presidente del Lions Marco De Bernardinis.