Un messaggio di pace e speranza nel nuovo mural di Alessio-b

L’artista padovano Alessio-B ha voluto fare un nuovo regalo alla città, attraverso un’altra sua opera. Per farlo ha scelto il suo quartiere l’Arcella nel weekend pasquale, segnato anche quest'anno, dalla pandemia. La nuova opera di Alessio-B si trova infatti in via Tiziano Vecellio, nel cuore del quartiere.

Pace e speranza

Come soggetto principale nel suo nuovo murales c'è una bambina che libera una colomba la quale, mantenendo una rosa nel becco, una volta preso il volo rilascia una scia arcobaleno come simbolo di pace e di speranza. Alessio-b in questi quattordici mesi di pandemia ha dedicato diverse sue opere a questo drammatico tema. L'artista è infatti presente sui muri della scuola di Vo', all'ospedale di Padova e nel bergamasco dove sono apparsi suoi lavori nei luoghi dove il Covid ha mietuto più vittime.