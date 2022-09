Aveva a casa 25 chili di marijuana: arrestato operaio insospettabile

Aveva a casa 25 chili di marijuana. In manette è finito un operaio incensurato di 44 anni residente a Mestrino.

I fatti

L'operazione, che andava avanti da parecchi mesi, si è chiusa ieri 26 settembre in un appartamento di Mestrino. I carabinieri della locale stazione, insospettivi da strani movimenti hanno deciso di approfondire, convinti che in quello stabile potesse nascondersi la centrale dello spaccio. Gli sforzi investigativi dell'Arma hanno ottenuto i risultati auspicati quando il padrone di casa ha aperto la porta d'ingresso. Alla vista del personale in divisa il 44enne ha capito subito di essere finito in un mare di guai. Prima ancora che cominciasse la perquisizione le forze dell'ordine sono state attirate dall'inconfondibile odore di marijuana che proveniva dalle stanze.

Il sequestro

I militari hanno rinvenuto 10 chili di marijuana confezionata in sacchetti di plastica che erano stati nascosti nell'armadio del bagno e in camera da letto. Convinti che in casa vi potesse essere ulteriore sostanza, i carabinieri hanno esteso la perquisizione al garage. Ebbene, qui hanno recuperato ulteriori 15 chili della medesima sostanza. La droga è stata sequestrata mentre il padrone di casa è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo, sconosciuto alle forze dell'ordine fino a ieri è stato associato alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini

Gli investigatori dell'Arma adesso dovranno capire se l'arrestato fosse il grossista della marijuana, capace di rifornire tutta l'area ovest del padovano, oppure svolgesse il ruolo di posteggiatore della sostanza per conto di terzi. Già nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi.