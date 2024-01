Frase choc alla moglie: «Ti farò fare la stessa fine di Giulia»

Violenza sulle donne, non si fermano gli episodi che vedono vittime costrette a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine a fronte di comportamenti non tollerabili da parte dei rispettivi compagni. Nel pomeriggio del 13 gennaio i carabinieri della stazione di Mestrino hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip del tribunale di Padova, che dispone l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un cittadino romeno trentunenne denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Cosa è successo

I fatti risalgono al 7 gennaio quando al culmine di una lite in famiglia, la vittima una 27enne, ha contattato il 112. La pattuglia giunta sul luogo della segnalazione, a Mestrino, è stata raggiunta dalla donna che ha riferito di aver avuto una discussione per futili motivi con il marito, il quale l’ha spinta contro la scala di casa minacciandola di farle fare la stessa fine di Giulia, il tutto in presenza dei 2 figli minori. Al termine della lite il marito si è allontanato. Da un racconto più dettagliato è emerso che la donna stesse avviando le pratiche per la separazione, cosa non gradita all’uomo. Anche in passato, il 31enne ha sempre tenuto un comportamento aggressivo e possessivo nei confronti della moglie, arrivando anche a pedinarla ed a controllarle il telefono. L'inizio delle violenze risalgono al 2019. Al denunciato è stata quindi notificata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa e figli minori con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento è in fase di indagini preliminari e la colpevolezza dell'indagato potrà essere provata solo all'esito del giudizio.