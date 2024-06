Scovato in centro con sei dosi di cocaina: denunciato

Prosegue senza sosta in provincia di Padova l'attività dei carabinieri tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento del territorio ieri 5 giugno i carabinieri della stazione di Mestrino in pieno centro si sono imbattuti in uno straniero che si muoveva con fare sospetto e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. E' stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un tunisino di 23 anni domiciliato proprio a Mestrino, volto noto alle forze dell'ordine per precedenti reati.

La cronaca

I fatti si sono verificati nel corso della mattinata quando la pattuglia nel corso di servizio perlustrativo in transito in via Giotto è stata attirata dall’atteggiamento sospetto di un giovane a piedi, che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi velocemente per evitare il controllo. Prontamente fermato, il giovane sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 involucri in cellophane di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi. Quanto rinvenuto è stato sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.