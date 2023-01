Investito da un treno, muore sul colpo quarantacinquenne

Tragedia oggi, 6 gennaio, all'altezza dello scalo ferroviario di Mestrino. Un uono di 45 anni nordafricano, con cittadinanza italiana e residente a Padova è stato investito da un treno in corsa.

La vicenda

Da quanto si è appreso e dalle prime indagini effettuate dagli agenti della Polfer la vittima sarebbe stata investita dal Freccia Rossa 9735 che da Milano stava procedendo con capolinea Venezia. L'impatto non ha dato scampo al quarantacinquenne. Dopo aver a lungo sentito il macchinista alla guida del treno, pare che si sia trattato di un gesto di autolesionismo.

Disagi

La circolazione in entrambe le direzioni è rimasta bloccata per un paio d'ore. Poi a poco a poco la situazione andata normalizzandosi. E' stato necessario completare i rilievi di rito e recuperare la salma. Al momento non è dato sapere cosa abbia spinto il cittadino nordafricano a lasciarsi andare.