Pizzicato con una busta piena di flaconi di metadone: 30enne denunciato

Sacchetto di carta alla mano, poteva apparire un tranquillo 30enne che aveva fatto acquisti. Invece la busta era piena di flaconi di metadone.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 22 febbraio un 30enne padovano stava camminando su via Giotto, a Padova. I carabinieri della sezione operativa lo hanno notato: aveva un sacchetto di carta che sembrava essere pieno. Qualcosa li ha fatti insospettire e lo hanno fermato. Riluttante, l’uomo ha mostrato cosa aveva in quella busta: 23 flaconi di metadone da 100 milligrammi ciascuno. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.