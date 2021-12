Meteo: allerta nebbia per il weekend di Capodanno

Un forte ed esteso anticiclone di matrice subtropicale interesserà l’Italia, Veneto compreso, fra fine anno e i primi giorni del 2022. Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.

Regione

In pianura e sulle coste, come spesso accade in inverno, l’alta pressione causerà marcate inversioni termiche, con nebbie, nubi basse e temperature solo di poco superiori alle medie del periodo. Sui rilievi alpini e prealpini, tuttavia, l’afflusso di aria molto calda in quota determinerà cieli sereni e un’impennata delle temperature, che potranno avvicinarsi e anche superare i 15 gradi nelle principali località sciistiche. Un possibile cambio di circolazione sembra possibile verso l’Epifania, ma data la distanza temporale dovrà essere confermato dai prossimi aggiornamenti.

Padova

Scendendo più nel dettaglio, su Padova il fine settimana di Capodanno e i giorni immediatamente seguenti (almeno fino al 3-4 gennaio) saranno caratterizzati da tempo in gran parte nebbioso, specialmente fra notte e mattina, ma con foschie e nubi basse che persisteranno anche nelle ore centrali, lasciando di tanto in tanto spazio a qualche fugace apertura. La situazione sarà peggiore sulle basse pianure al confine col Rodigino, con nebbie fitte che perdureranno anche di giorno. Temperature generalmente comprese fra 2-3°C al mattino e 6-8° al pomeriggio.