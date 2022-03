Meteo: scendono le temperature, acquazzoni sparsi

Un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, alimentato da fredde correnti di natura artica, andrà approfondendosi sull'Italia determinando condizioni di spiccata instabilità sul Triveneto con un generale calo termico.

Veneto

Venerdì precipitazioni più frequenti interesseranno i settori montuosi dolomitici, con neve a partire dai 1300-1500m ma con limite in calo. Inizialmente più asciutto sulle pianure ma con sviluppo di qualche acquazzone verso sera, anche a sfondo temporalesco. Nel corso di sabato l'aria fredda in arrivo sul Nord Italia porterà la neve fin verso i 600-900m mentre sulle pianure la situazione andrà migliorando con tempo più asciutto, sebbene non si escluda qualche veloce rovescio anche accompagnato da grandine. Le temperature saranno in netto calo, sotto le medie del periodo. Domenica sarà più soleggiata ma ventosa per correnti di Bora, con clima decisamente freddo per il periodo.

Padova

A Padova nella seconda parte di venerdì ci sarà la possibilità per qualche pioggia o acquazzone sparso, così come nelle prime ore di sabato, mentre a seguire il tempo si farà più asciutto ma con un calo termico piuttosto sensibile. Le temperature massime infatti a fatica supereranno i 12-14°C, mentre in vista della nuova settimana le minime potranno anche avvicinarsi allo zero.