Meteo: settimana soleggiata in tutta la regione

Archiviata la fase instabile del weekend, l'espansione di un promontorio di alta pressione di matrice africana garantirà una settimana stabile e soleggiata in Veneto.

Veneto

Cieli che si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi fatta eccezione per della variabilità pomeridiana sulle vette prealpine e dolomitiche che potrà sfociare in brevi e isolati rovesci. Assaggio d'estate dal punto di vista delle temperature che a partire da mercoledì toccheranno diffusamente i 27-28 gradi nelle principali capoluogo di pianura. Più mite lungo i litorali e la laguna di Venezia, grazie all'effetto di mitigazione delle brezze marittime con massime non oltre 22-24 gradi. Di notte ancora un po' di fresco tipico del periodo con minime comprese tra 13 e 17 gradi. Pochi cambiamenti in vista del weekend, seppur infiltrazioni fresche da nord-ovest potrebbero apportare maggiore nuvolosità e qualche temporale di calore in più sui rilievi con locali sconfinamenti verso le pianure vicine; evoluzione che necessita ancora di conferme.