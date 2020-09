"Fase di attenzione per vento forte": l'allerta di Regione Veneto e protezione civile

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"Le previsioni meteo regionali segnalano che tra il pomeriggio di domenica 27 e il mattino di lunedì 28 è previsto tempo instabile e perturbato con precipitazioni, specie sulle zone centro orientali, con quantitativi anche abbondanti su costa e pianura limitrofa, in particolare quella sud orientale anche con rovesci e temporali. Rinforzo dei venti sino a tesi/forti su costa e pianura limitrofa, inizialmente da nordest e poi in rotazione da nord nella notte e da ovest nel primo mattino. Visti i fenomeni meteorologici previsti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha stabilito lo stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria per il bacino idrografico Po- Fissero- Tartaro- Canal Bianco - Basso Adige (Ro-VR). Per vento forte, è stata dichiarata la fase operativa di Attenzione sulle zone costiere e pianura limitrofa".