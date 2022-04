Mette male il piede, probabile frattura: 79enne finisce all'ospedale

Il giorno di Pasquetta ha deciso di fare una bella escursione sui Colli Euganei ma è scivolato. I suoi compagni di gita hanno chiamato i soccorsi.

Il fatto

Lunedì dell'Angelo, 18 aprile, un 79enne di Mestrino ha deciso di fare una camminata sul sentiero di San Giorgio sui Colli Euganei. Un modo per fare movimento e magari smaltire il pranzo pasquale del giorno prima. Però ad un certo punto l'uomo ha messo male un piede ed è caduto, procurandosi probabilmente la frattura di un malleolo. I suoi compagni di camminata hanno chiamato intorno alle 15 il 118 perché non riusciva più a proseguire. Sei persone del soccorso alpino e un'équipe medica dell'elisoccorso sono corsi da loro. La caviglia dell'infortunato è stata immobilizzata e lui è stato trasportato a spalla per 300 metri, assicurato con una corda in un passaggio più ripido. Affidato poi all'ambulanza, è stato accompagnato all'ospedale di Abano Terme.