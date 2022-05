Microcamera nell'ufficio comunale, Bitonci e Lonardi: «Giordani convochi un consiglio comunale urgente»

Nei giorni scorsi è spuntata una microtelecamera nascosta all’interno dell’ufficio del dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Padova, installata e occultata dalla Guardia di Finanza. «Il sindaco Giordani - ha commentato l’ex sindaco di Padova Massimo Bitonci - convochi subito un Consiglio Comunale urgente e straordinario. Faccia poi chiarezza sulle indagini della Guardia di Finanza e sulla non trasparenza degli appalti comunali che avevo denunciato».

Ubaldo Lonardi

A spiegare nel dettaglio la situazione è Ubaldo Lonardi, consigliere comunale e candidato nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco: «Allora forse un po’ di giustizia c’è e per lo meno le numerose denunce che l’opposizione ha fatto in questi anni sono servite a qualcosa: contenuti su cui indagare ce ne sono e finalmente qualcuno ha deciso di farlo, cosa che era assolutamente dovuta. Tra tutti gli appalti ce n’è uno che grida vendetta e riguarda un affidamento alla società Esteel di Roma per la costruzione della nuova curva sud dello Stadio Euganeo, un appalto vinto da questa società per il punteggio avuto sul dimezzamento dei tempi di realizzazione dello stadio. 270 giorni invece dei 550 previsti dagli stessi tecnici del Comune ne hanno determinato la vittoria alle buste. Una offerta assolutamente anomala e incredibile, come la realtà sta dimostrando: consegna del cantiere a dicembre 2020, previsione di fine lavori ottobre 2021. Siamo a maggio 2022 con all'attivo già i 550 giorni previsti dai tecnici e ancora i lavori sono in alto mare. Serviranno almeno altri sei mesi. La scusa del Covid non c’entra perché i cantieri sono stati chiusi quindici giorni e per promettere di concludere i lavori in 270 significa avere tutti i materiali pronti all’uso. Altrimenti è una falsa dichiarazione. Ora l'Assessore Bonavina cerca il miracolo per aprire provvisoriamente la curva sud per la finale del Padova, iniziativa assolutamente preelettorale e i cui costi si deve dire a carico di chi saranno; il vero miracolo è che nonostante le circostanziate denunci e in Consiglio Comunale nessuno finora si sia sentito in dovere almeno di verificare la veridicità delle gravi denunce effettuate».