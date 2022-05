Microtelecamera trovata nell'ufficio di un dirigente comunale: era nascosta nel condizionatore

Un caso che rischia di movimentare ulteriormente le ultime tre settimane di campagna elettorale: è stata trovata una microtelecamera nell'ufficio di un dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Padova.

Microcamera

Il ritrovamento è stato compiuto qualche giorno fa da un dipendente di Palazzo Gozzi, ovvero nella sede della polizia locale nell'omonima via: l'uomo stava verificando tutti i condizionatori dello stabile in vista dell'imminente accensione e rimuovendo un pezzo di cartone nell'ufficio dell'architetto, responsabile unico dei principali bandi di gara (ma nel suo ufficio si svolgono anche molte riunioni), ha trovato la mini-telecamera, in grado di registrare non solo immagini ma anche conversazioni. Ad averla nascosta sarebbero stati gli uomini della guardia di finanza, e sembra che nel mirino vi possano essere - ma il condizionale è d'obbligo - tre appalti: quello sul restyling dello stadio Euganeo, quello sul restauro del Castello Carrarese e quello sul nuovo Parco Tito Livio.

Sergio Giordani

Questo il commento in merito del sindaco Sergio Giordani: «Come da mia prassi e cultura mi sono raccomandato che vi sia la più ampia collaborazione con la magistratura. É nostro interesse primario che venga accertato sia l'operato dei tecnici comunali che gli eventuali elementi di danno alla pubblica amministrazione da parte di esterni. Non ho ovviamente gli strumenti per entrare nel merito, tuttavia è evidente che se verranno accertate delle responsabilità per quanto di mia competenza chi ha sbagliato dovrà risponderne».