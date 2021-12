Caos tamponi all'Euganeo, code e nessuna precedenza ai bambini. Le famiglie rinunciano e prolungano la quarantena

La referente Covid Centro Educazionale di Montegrotto si è rivolta all'assessore Sponton per segnalare quanto accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre.

Rinuncia

I bambini del Micronido nella primo pomeriggio della vigilia di Natale avevano appuntamento alle 14,30 all'Euganeo per tampone di fine quarantena. Appuntamento fissato dal Sisp. Sono arrivati e si sono trovati circa 400 persone davanti, non era prevista nessuna precedenza per bambini piccoli e appuntamenti, perchè oggi l'accesso era libero. Il risultato è stato che hanno tutti rinunciato e sono tornati a casa dovendo quindi prolungare la quarantena fino al 28 compreso. Hanno rinunciato perché avrebbero dovuto rimanere lì al freddo almeno per tre ore con bimbi dai 12 ai 36 mesi.