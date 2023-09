Emergenza migranti, l'ex don Luca Favarin seguirà i minori all'aeroporto Allegri

Sarà l'ex don Luca Favarin a gestire la seconda palazzina da 25 posti letto - in aggiunta ai 28 già presenti - che verrà allestita nei prossimi giorni nell'ex caserma militare dell'aeroporto Allegri e che sarà riservata ai migranti che non sono ancora maggiorenni: la conferma è arrivata dalla Prefettura di Padova.

Migranti

L'ulteriore riprova arriva dallo stesso Luca Favarin, che sulle colonne del "Corriere del Veneto" afferma: «L'edificio sarà operativo nei primissimi giorni della prossima settimana. Lo stiamo pitturando e abbellendo, perché vogliamo che chi vi passerà trovi un po' di umanità: stiamo parlando di persone che hanno vissuto orrori come le galere libiche, i viaggi della speranza sui barconi e l'approdo a Lampedusa. Sin da subito saranno presenti otto educatori professionisti tra psicologi e assistenti sociali, ma spero di poter contare anche su un numero importante di volontari. Perché lo faccio? Perché i minori non si toccano: non posso sopportare l'idea che vengano buttati come pezzi di carne nelle comunità per adulti. Non mi importa se adeguandomi a una struttura come l'Allegri, che non è certo la più bella che ci possa essere, mi prenderò insulti e offese: vorremmo tutti vivere nel paese delle meraviglie, ma se gli spazi a disposizione sono questi non possiamo fare molto altro».