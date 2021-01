Minacce e provocazioni ai carabinieri intervenuti per sedare una lite domestica

Le urla prima tra i coniugi e poi rivolte ai carabinieri. Con minacce pesanti. È quanto accaduto nella notte in una casa di Solesino dove i carabinieri della compagnia di Este sono intervenuti per riportare la calma.

Il fatto

Era la notte tra domenica 24 e lunedì 25 gennaio quando marito e moglie hanno cominciato a litigare nella loro casa di via degli Alpini a Solesino. Le urla erano fortissime, la tensione alle stelle. I carabinieri, chiamati per sedare la lite, non sono stati ben accolti, anzi, hanno ricevuto minacce e provocazioni. Per questo un 36enne e un 14enne sono stati denunciati per minaccia a pubblico ufficiale.