Prima litigano tra loro, poi aggrediscono e minacciano i poliziotti che cercano di sedare la lite

Si è messo in mezzo a un litigio tra due donne e non è finita bene. Due le denunce per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nella mattinata di domenica 13 settembre un 28enne del Gambia ha cercato di sedare una lite tra una 18enne bellunese e una 32enne brasiliana. Si trovavano in via Valeri, lui ha sferrato uno schiaffo a una delle due che ha reagito cercando di picchiarlo a sua volta. La polizia, intervenuta su segnalazione, ha cercato di bloccare l’uomo che ha iniziato a lanciare calci in direzione degli agenti. La giovane, capendo che il 28enne sarebbe finito nei guai, ha rincarato la dose arrivando a minacciare di morte i poliziotti e al contempo insultava l’altra donna. In Questura le donne hanno rifiutato le cure del medico: il 28enne e la 18enne sono stati denunciati.