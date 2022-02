«Vuotate le tasche» Ma non era un pubblico ufficiale, era alla ricerca di droga

«Fatemi vedere i documenti e svuotate le tasche» è stato l’ordine che un 40enne ha impartito a un gruppo di adolescenti. Ma non era un pubblico ufficiale, era alla ricerca di droga. E poi un 16enne è stato arrestato per spaccio mentre un 25enne dopo aver sniffato cocaina è finito all’ospedale.

I fatti

Lunedì 7 febbraio un 40enne di Rieti si trovava in piazza Mercato ad Abano Terme. Si è avvicinato a un gruppo di adolescenti e ha preteso di vedere i documenti anche se non era un pubblico ufficiale. Ha ordinato di vuotare le tasche e di far vedere se nascondevano qualcosa nelle scarpe. I carabinieri della stazione di Abano lo hanno fermato e portato al comando dove l’uomo è stato perquisito: aveva un coltello a serramanico che gli è stato sequestrato. Probabilmente era alla ricerca di droga e ha pensato di intimidire dei ragazzini che potevano nascondere in tasca qualche grammo di sostanza. È stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche, violenza privata e porto di arma bianca. A Padova, invece, un 16enne di origini marocchine è stato arrestato per spaccio: aveva 7 grammi di eroina già divisa in involucri. Si trovava in via Donghi quando i carabinieri lo hanno notato. La procura minorile di Venezia ha stabilito che fosse accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Bologna. Infine, un 25enne di San Martino di Lupari si trovava a casa con un’amica di 22 anni. Insieme hanno sniffato cocaina e poi il giovane si è sentito male. Portato all’ospedale di Camposampiero, è stato curato e dimesso: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti dai carabinieri di Tombolo.