Minaccia un coetaneo con un coltello e gli danneggia la macchina: 20enne denunciato

Ha minacciato un coetaneo con un coltello e gli ha rigato la macchina. Un 20enne è stato denunciato per minaccia aggravata, danneggiamento, ricettazione e detenzione di droga.

Il fatto

Nella serata di domenica 27 giugno due ragazzi di 20 anni, entrambi di Padova, si trovavano al bar Centrale di via Viotti nella città del Santo. Hanno cominciato a discutere e i toni si sono alzati al punto che uno dei due ha tirato fuori un coltello, ha danneggiato l’auto della vittima e poi l’ha minacciata. Il giovane aggredito ha chiamato i carabinieri che si sono messi sulle tracce del 20enne. Trovato a casa, i militari hanno proceduto con la perquisizione. In camera aveva 13 grammi di hashish e, sorpresa, in garage c’era una bici rubata il 26 luglio dello scorso anno a una 36enne di Legnaro, a cui è stata restituita. E la lista di reati per i quali è stato denunciato il 20enne si è allungata.