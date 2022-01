Minaccia la moglie con due coltelli: denunciato

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 63enne nigeriano per maltrattamenti in famiglia.

Coltelli

Il 63enne, per futili motivi, ha minacciato la moglie, una connazionale 52enne, prima verbalmente e poi puntandole contro due coltelli, successivamente sequestrati dai carabinieri. Gli accertamenti svolti hanno consentito di stabilire che nel recente passato la donna era già stata vittima di analoghi episodi di violenza, però mai denunciati prima.

Urgenze

Quello della violenza in famiglia e della violenza di genere è una vera e propria emergenza sociale. I casi di maltrattamenti, se non peggio, sono sempre numerosi. Ci sono servizi appositi a disposizione delle donne che hanno bisogno di aiuto. E' anche attivo un numero verde, 800814681, al quale è possibile rivolgersi, in totale sicurezza e anonimato, dove personale qualificato è a disposizione di donne in difficoltà.