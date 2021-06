Vuole bere gratis, al rifiuto della barista la minaccia di morte: denunciato

Ha chiesto di bere gratis e quando la barista gli ha detto di no, l’ha minacciata di morte. Un 55enne è stato denunciato per minacce e violazione del Daspo urbano.

Il fatto

Nella mattinata di giovedì 24 giugno una volante è intervenuta in aiuto di una donna che lavora in un bar di via Vergerio. Poco prima un 55enne albanese noto alle forze dell’ordine è entrato e ha chiesto da bere senza pagare. Una richiesta non nuova. La barista ha rifiutato scatenando l’ira dell’uomo che l’ha minacciata di morte e ha molestato gli altri clienti. I poliziotti sono riusciti a individuare il 55enne nel giro di poco e lo hanno portato in questura per la denuncia.